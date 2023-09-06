Cem Karaca'nın hayatının anlatacağı film hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları kimler merak konusu oldu. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları kimler? Emel Sayın'ı kim canlandıracak? İşte detaylar...

Anadolu Rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine yeni bir oyuncu dahil oldu. Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosu kimler araştırılmaktadır. Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı filmin kadrosunda kimler yer alıyor merak konusu oldu. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları kimler? Emel Sayın'ı kim canlandıracak? Detaylar haberimizde...

CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI OYUNCU KADROSU!

Cem Karaca'nın hayatının anlatılacağı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman yer almaktadır.

EMEL SAYIN'I KİM CANLANDIRACAK?

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Emel Sayın'ı ünlü oyuncu Melisa Döngel canlandıracaktır.

CEM KARACA KİMDİR?

Karaca, 5 Nisan 1945'de Ìstanbul'da dünyaya geldi. Toto Karaca ve Mehmet Karaca'nin ilk çoçuğu olan Cem Karaca, müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa'nın piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile oldu. 14 yaşında Ìzmir'de tatil sırasında aşık olduğu kız için Johnny Guitar adlı şarkıyı söyleyen usta sanatçı, annesini etkilemiştir. Anne Toto Karaca oğlunun müziğe yönelmesinde en önemli etken olmuştur.

Profesyonel anlamda ilk çalışmaları Rockn Roll türünde olmuş ve 1963 senesine doğru "Dinamitler" adı ile arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı. Aynı sene "Dinamilter" grubunun dağılması sonrası "Bekledikleriniz" ile dönüş yaptı. Bir süre sonra "Bekledikleriniz" grubunu Gökçen Kaynatan'ın grubu izledi. Gokçen Kaynatan'ın grubuyla müzik hayatını sürdüren Cem Karaca, gruptan ayrıldıktan sonra tiyatro ile ilgilendi.