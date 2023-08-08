Sanatçı Cem Karaca'nın filminde kim oynayacak ve Cem Karaca'nın filmi ne zaman, nerede yayınlanacak soruları gündeme geliyor. Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye aktaracak. Peki, Cem Karaca'nın filminde kim oynayacak? Cem Karaca'nın filmi ne zaman, nerede yayınlanacak?

Cem Karaca'nın filmi ne zaman yayınlanacağı ve filmin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği filmin çekimleri ne zaman başlayacağı merak konusu oluyor. Cem Karaca'nın filminde kim oynayacak? Cem Karaca'nın filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? sorularına yanıt aranıyor. Cem Karaca'nın filminde kim oynayacak? Cem Karaca'nın filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

CEM KARACA'NIN FİLMİNDE KİM OYNAYACAK?

Filmle ilgili konuşan Aksu, Cem Karaca'ya olan hayranlığını dile getirerek, "Çocukluğumda, gençliğimde, bugünkü olgunluk dönemimde hayran olduğum, neredeyse sinema sanatına bakışımı etkilemiş bir dünya devinin filmini yapmak benim için heyecan verici. Cem Karaca'yı hep 20. yüzyılın en büyük halk ozanı olarak gördüm. Benim için Homeros kadar önemlidir. Dadaloğlu, Karacaoğlan, modern Emrah'tır" ifadelerini kullandı.

CEM KARACA'NIN FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye aktaracak. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstleneceği filmin çekimlerine eylülde başlanacak.

Aksu, filmde Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu, sahici ve samimi bulduğunun altını çizerek, "Bu projede birlikte olacağımız için ayrıca daha çok sevindim." ifadelerini kullandı. Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yakın çevresinin yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.