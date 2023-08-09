Türk müziğinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Cem Karaca neden öldü? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Anadolu Rock müziğinin efsanevi ismi Cem Karaca hakkındaki merak edilen detaylar günümüzde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Cem Karaca neden öldü? Ölüm sebebi ne?

Cem Karaca neden öldü? Sorusu, yıllar sonra hala merak edilmekte olan detaylar arasında bulunuyor. Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu. Anadolu rock türünün kurucularından olan Cem Karaca, günümüzde merak edilmekte olan sanatçılar arasında yer almakta. Peki, Cem Karaca neden öldü? Ölüm sebebi ne?

CEM KARACA NEDEN ÖLDÜ?

8 Şubat 2004 sabahında, solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi. Uygulanan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hastane tarafından yapılan açıklamada Karaca'nın ölüm sebebi kalp ve solunum durması olarak belirtildi. 9 Şubat 2004'te ikindi vaktinde Üsküdar Seyyit Ahmet Deresi Camii'nde (İranlılar Mezarlığı) kılınan cenaze namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda babası ile aynı mezara defnedildi. Cenaze törenine ise Erol Büyükburç, Erkin Koray, Muhsin Yazıcıoğlu, Kayahan, Mustafa Sarıgül, Haluk Levent, Kenan Işık, Edip Akbayram, Ahmet Güvenç, Berkant, Sezen Cumhur Önal, Nejat Yavaşoğulları ve Necdet Mahfi Ayral gibi isimler katıldı.