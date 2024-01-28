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Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı? Cem Karaca filmi vizyonda neden kaldırıldı, sebebi ne?

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Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmini akıbeti merak edilmekte. Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı? Sorusu bu nedenle gündemde. Peki, Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı? Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı neden kaldırıldı, sebebi ne?

Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı? Sorusu, filmin vizyona girmesinin ardından gündeme gelen olaylar nedeniyle birçok kişi tarafından araştırma konusu oluyor. Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan " Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada ara karar açıklandı. Peki, Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı? Cem Karaca filmi vizyondan kalktı mı neden kaldırıldı, sebebi ne?

CEM KARACA FİLMİ VİZYONDAN KALKTI MI?

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada ara karar açıklandı. Bu karara göre filmin yayımlanması durduruldu. Kararın ardından basın açıklaması düzenleyen film şirketinin avukatı, gösterimlerin devam edeceğini söyledi. Kararın ardından basın açıklaması düzenleyen Karaca'nın oğlu çok üzgün olduğunu belirtirken filmin gösterime devam ettiği açıklandı.

"GÖSTERİMLER DEVAM ETMEKTEDİR"

Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü de kararın kendilerine dün sözlü olarak iletildiğini ve içeriğinden haberdar olduklarını dile getirdi. Türkü, karara ilişkin değerlendirmelerinin sürdüğüne işaret ederek, davanın seyrini şu sözlerle anlattı: "2023 yılının aralık ayında açılan bir dava. Davacı tarafın daha önce de kendi şahsi haklarına ilişkin açmış olduğu davalar vardı. Bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştı. Dün itibariyle dava dosyası içeriğinde esasa yönelik pek bir değişiklik olmadı. 18 Ocak'ta bir ara karar verilmişti. Dosya içerisinde belge ve bilgiler ışığında tedbir talepleri reddedilmişti. 24 ve 26 Ocak tarihlerinde dosyaya iki tane bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporlarında esası değiştirecek ve dosyaya yeni bir şey katacak herhangi bir bilgi yoktu. Bu kez tedbir kararı verildi maalesef. Henüz bu teminat yatırılmamıştır. Gösterimler devam etmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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