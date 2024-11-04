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Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi?

Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi?
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Fenerbahçeli taraftar grubu GFB lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki,Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Genç Fenerbahçeliler tribün liderleri Cem Gölbaşı, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gölbaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi?

CEM GÖLBAŞI TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişi kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit ettiği, arabasına ve telefonuna el koyduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Şahısların kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu kapsamında yargılanacakları ifade edildi.

Bağcılar'da kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 4 kişi tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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