Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın kim olduğu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin tribün gruplarından biri olan Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, Gölbaşı'nın kişisel hayatı konu oluyor. Peki, Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, hem kulübe olan bağlılığı hem de gençleri bir araya getirme çabaları ile Fenerbahçe camiasında önemli bir figür haline gelmiştir.