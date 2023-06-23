Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu hayatı ve biyografisi! Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cem Gelinoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cem Gelinoğlu hakkında merak edilenler. Cem Gelinoğlu hayatı ve biyografisi. Cem Gelinoğlu kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cem Gelinoğlu merak konusu oldu. İşte Cem Gelinoğlu hakkında merak edilen Cem Gelinoğlu kimdir, Cem Gelinoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEM GELİNOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Temmuz 1983

(39 yıl yaşında)

Düzce, Türkiye

Cem Gelinoğlu (d. 20 Temmuz 1983, Düzce), Türk senarist ve oyuncu. Ali Kundilli ve Ali Kundilli 2 filmlerini yazıp başrol oynamıştır.

20 Temmuz 1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.

25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır.[3] 24 Mayıs 2019'da vizyona giren Aykut Enişte isimli filmin Giray Altınok'la birlikte senaristliğini yapıp ayrıca başrolü olan "Aykut" karakterini üstlenmiştir ve film beğeni toplamıştır. 2020 yılında ise serinin devam filmi olan ve yine senaristliğini üstlendiği Aykut Enişte 2 filminin çekimleri gerçekleştirilmiş olup film 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiştir.