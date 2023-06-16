Oyuncu Cem Gelinoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Cem Gelinoğlu kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu hangi filmlerde oynadı? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Cem Gelinoğlu Vine platformuna yüklediği videolarla kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Aykut Enişte filmiyle adından söz ettiren Cem Gelinoğlu kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu hangi filmlerde oynadı? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CEM GELİNOĞLU KİMDİR?

20 Temmuz 1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.

25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır. 24 Mayıs 2019'da vizyona giren Aykut Enişte isimli filmin Giray Altınok'la birlikte senaristliğini yapıp ayrıca başrolü olan "Aykut" karakterini üstlenmiştir ve film beğeni toplamıştır. 2020 yılında ise serinin devam filmi olan ve yine senaristliğini üstlendiği Aykut Enişte 2 filminin çekimleri gerçekleştirilmiş olup film 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiştir.

CEM GELİNOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Ali Kundilli

Ali Kundilli 2

Yok Artık 2

Şansımı Seveyim

Aykut Enişte

Bize Müsaade

Aykut Enişte 2