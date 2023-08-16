17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun yaşayıp yaşamadığı ise merak ediliyor. Peki, Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu öldü mü, neden öldü?

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Sorusu, Cem Garipoğlu hakkında en çok merak edilen detaylardan bir tanesi oluyor. İstanbul'da Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmaması üzerine şahsın cezaevinden kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Peki, Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu öldü mü, neden öldü?

CEM GARİPOĞLU YAŞIYOR MU?

Türkiye kamuoyunda dikkat çeken ve büyük tepkilere neden olan bu cinayetin katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Yargılanma süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkumiyet kararıyla sona eren Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Mahkeme, 18 Kasım 2011'de Garipoğlu'na "çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan, en üst sınır olan 24 yıl hapis cezası verdi.

Ve 10 Ekim 2014'te Silivri'deki 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği haberi geldi.

Ölümle ilgili detaylar ise bir süre sonra ortaya çıktı:

- Ceset, infaz koruma memurları tarafından sabah 08'de bulundu.

- Garipoğlu, 3'lü koğuşta tek başına kalıyordu.

- Kamera görüntülerine göre, koğuşa kimse girmedi.

- Koğuş en son gece 02'de kontrol edilmişti.

- Garipoğlu kendi koğuşundan, aynı yerdeki diğer boş koğuşa geçti; başına poşet geçirdi ve çamaşır ipiyle kendisini boğdu.

- Cem Garipoğlu'nun cenazesi 13.50 sıralarında cezaevinden çıkarıldı.