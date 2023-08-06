Cem Garipoğlu ölmedi mi? Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu, herkes acılı babanın bu sözlerini konuşuyor

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu ile çekilen fotoğrafı sonrası Münevver Karabulut cinayetinin tekrar gündeme gelince, baba Süreyya Karabulut'un sözleri de yeniden konuşulmaya başlandı. Haberler.com stüdyosuna konuk olan baba Karabulut, Cem Garipoğlu'nun intiharına ilişkin, "Otopsi istedik. Mezarı açılsaydı kafam daha rahat olacaktı. Celladın cenazesinde avukatımız sadece çekilen resmi görüyor" demişti.

Son günlerde yeniden konuşulmaya başlanan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin, Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği konusunda iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan acılı baba Süreyya Karabulut'un, "Celladın (Cem Garipoğlu) cenazesinde avukatımız sadece çekilen resmi görüyor. Hanımım da resmi görüyor, cesedini görmemişler" sözleri de tekrar gündeme oturdu.

SAKİNE GARİPOĞLU İLE PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile çekildiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası Münevver Karabulut cinayeti bir kez daha ülke gündemine oturdu. En çok merak edilen soru ise Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği... Konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan acılı baba Süreyya Karabulut'un sözleri yeniden gündem oldu.

Cinayeti yeniden gündeme getiren o paylaşım

"CENAZESİNDE AVUKATIMIZ SADECE ÇEKİLEN RESMİ GÖRÜYOR"

Programda, "Cem Garipoğlu'nun cezaevinde poşetle intihar ettiğine inanıyor musun?" sorusuna yanıt veren Karabulut, "Boğdu mu boğuldu mu onu bilemem. Otopsi istedik. Mezarı açılsaydı kafam daha rahat olacaktı. Celladın (Cem Garipoğlu) cenazesinde avukatımız sadece çekilen resmi görüyor. Hanımım da resmi görüyor, cesedini görmemişler. Görmek istediler mi bilemiyorum" dedi.

"KEŞKE O ZAMAN BEN GÖRSEYDİM"

Karabulut, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Zamanında cesedi görme hakkınız varken bunu istemeyip yıllar sonra neden istediniz?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir pişmanlık. Keşke o zaman ben görseydim. Ben o dönem tedavideydim. Bu durum bende pişmanlık olarak kaldı.

"MEZARIN İÇİNDEKİ CEM GARİPOĞLU İSE İÇİM RAHATLAYACAK"

Beni her gören 'Cem Garipoğlu ölmedi' diyor. Benim böyle bir yasal hakkım varsa mezar açılsın. Çok büyütülecek bir şey yok. Mezarın içindeki Cem Gariopğlu ise içim rahatlayacak. 'Ruhu cehenneme gitsin' diyeceğim. Garipoğlu Ailesi'yle yüz yüze gelmedik. Ben onlarla niye yüz yüze geleyim ki? Aileye 1 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açmıştık, 15 yıl sonra icra yoluyla alabildik."