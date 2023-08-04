3 Mart 2009 günü 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun yaşayıp yaşamadığı ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

İstanbul'da Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmaması üzerine şahsın cezaevinden kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Gündemde yer alan olay hakkında merak edilenler var. Peki, Cem Garipoğlu öldü mü? Cem Garipoğlu yaşıyor mu?

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Türkiye kamuoyunda dikkat çeken ve büyük tepkilere neden olan bu cinayetin katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Yargılanma süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkumiyet kararıyla sona eren Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

11 Şubat 2010'da ilk kez hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu cinayeti şöyle anlattı:

"Telaşla cesetten kurtulmaya çalıştım. Evdeki bir bavulu aldım. Münevver'i cesedini bavula sığdırmaya çalıştım. Sığmayınca evden koşarak nalbura gittim. Testere aldım. Tekrar eve gelip önce başını kestim, sonra gitar kutusuna koydum. Cesedi de bavula yerleştirdim. Daha sonra korsan taksiyle evden ayrıldım. Evden ayrılmadan da önce kirli çamaşır sepetinde bulunan çamaşırlarla yerdeki kanları temizledim. Arabaya bindim ve Etiler'e geldim. Bagajdan bavul ve gitar kutusunu indirdim ve çöp konteynerine attım. Bilinçsizce ne yaptığımı bilmeden alışveriş merkezine geldiğimi anladım. Sonra Bahçeşehir'deki evimize gittim."

Mahkeme, 18 Kasım 2011'de Garipoğlu'na "çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan, en üst sınır olan 24 yıl hapis cezası verdi.

Ve 10 Ekim 2014'te Silivri'deki 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği haberi geldi.

Ölümle ilgili detaylar ise bir süre sonra ortaya çıktı:

- Ceset, infaz koruma memurları tarafından sabah 08'de bulundu.

- Garipoğlu, 3'lü koğuşta tek başına kalıyordu.

- Kamera görüntülerine göre, koğuşa kimse girmedi.

- Koğuş en son gece 02'de kontrol edilmişti.

- Garipoğlu kendi koğuşundan, aynı yerdeki diğer boş koğuşa geçti; başına poşet geçirdi ve çamaşır ipiyle kendisini boğdu.

- Cem Garipoğlu'nun cenazesi 13.50 sıralarında cezaevinden çıkarıldı.

CEM GARİPOĞLU MÜNEVVER KARABULUT OLAYI NE ZAMAN OLDU?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı, daha sonra öldüğü tespit edildi. Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.