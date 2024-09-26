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Cem Garipoğlu olayı nedir?

Cem Garipoğlu olayı nedir?
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Cem Garipoğlu olayı, Türkiye'nin en çok konuşulan suç vakalarından biridir. Cem Garipoğlu'nun, sevgilisi Münevver Karabulut'u öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı ve sonrasında cezaevinde intihar ettiği bu vaka, toplumda büyük yankı uyandırmıştır. Peki, Cem Garipoğlu olayı nedir?

Cem Garipoğlu olayı, Türkiye'nin en çok gündeme gelen ve uzun süre tartışılan suç vakalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Cem Garipoğlu, sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldürdüğü iddiasıyla yargılanmış ve bu olay toplumda derin bir infiale yol açmıştır. Cinayet, 2009 yılında meydana gelmiş ve Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul etmiştir. Garipoğlu, cinayetin ardından kaçmış, yaklaşık altı ay süren bir kaçışın sonunda teslim olmuş ve yargılama süreci başlamıştır. Bu süreçte davaya ilişkin gelişmeler medyada geniş yer bulmuş, toplumun farklı kesimlerinde tepkilere neden olmuştur. Peki, Cem Garipoğlu olayı nedir?

CEM GARİPOĞLU OLAYI NEDİR?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi.

Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesi ve amcasına da 3'er yıl hapis cezası verildi. Babası ise beraat etti. Adli tıp kurumunda yaşanan ihmal nedeniyle açılan dava kapsamında; ikisi doktor, biri otopsi teknisyeni olmak üzere üç adli tıp görevlisi yargılandı ve yargılama sonucu doktorlar beraat ederken "görevi ihmal" gerekçesiyle otopsi teknisyeni 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cem Garipoğlu olayı nedir?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Gelişmeyi duyuran avukat Rezan Epözdemir, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı" ifadelerini kullandı.

Epözdemir açıklamasında şunları kaydetti: "Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik.

Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur."

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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