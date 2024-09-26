Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti?

Cem Garipoğlu'nun nasıl ve nerede öldüğü merak konusu olurken, mezarının açılmasıyla ilgili talep kabul edildi. Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu ve nasıl öldürüldüğü merak ediliyor. Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI MI?

15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve DNA tespitiyle ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Kararı paylaşan avukat Rezan Epözdemir "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NEDİR?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

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