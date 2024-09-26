Üye Girişi
Haberler

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşında öldürülen Münevver Karabulut'un, katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı ve Cem Garipoğlu intihar mı etti sorularına yanıt aranıyor. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve DNA tespitiyle ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti?

Cem Garipoğlu'nun nasıl ve nerede öldüğü merak konusu olurken, mezarının açılmasıyla ilgili talep kabul edildi. Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu ve nasıl öldürüldüğü merak ediliyor. Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI MI?

15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve DNA tespitiyle ilgili ailenin başvurusu kabul edildi. Kararı paylaşan avukat Rezan Epözdemir "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti?

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NEDİR?

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve büyük tepki oluşmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti?

İlgili Haberler
Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar...Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar...
Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı?Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı?
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Münevver Karabulut Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Cem Garipoğlu Soğuk Haber Cinayet

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });