Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı sorusu merak ediliyor. 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu son günlerde gündeme geliyor. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi!

2009 yılında Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice katleden ve tutuklanarak gönderildiği cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı gündeme geliyor. Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı sorusu merak edilirken, Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi. Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı Tunç ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK MI?

14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu son günlerde gündemden düşmüyor. Karabulut Ailesi'nin, intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiasıyla Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Tartışmalara bugün yaptığı açıklamayla noktayı koyan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Münevver Karabulut, 2009 yılında İstanbul Başakşehir'de Cem Garipoğlu'nun ailesine ait evde öldürülmüştü. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı. Garipoğlu, 2014'te tutuklu olduğu cezaevinde intihar etmişti.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiasıyla mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

ADALET BAKANLIĞI MEZARIN AÇILMASINI REDDETTİ

İki mahkeme de bu talebi reddetti. Karabulut Ailesi'nin talebini Adalet Bakanlığı da kabul etmedi. Münevver Karabulut'un ailesi, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara Sabah gazetesine yaptığı açıklamayla noktayı koydu. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldı, ölü muayenesi ve otopsi işlemleri uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı.

"ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİNE DAİR ŞÜPHE YOK"

2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi. Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.