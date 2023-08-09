Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Münevver Karabulut cinayetine ilişkin açıklama yaparak, katil Cem Garipoğlu'nun ailesinin de suça ortak olduğunu belirtti. Bu nedenle Cem Garipoğlu kimdir? sorusu merak ediliyor. Peki, Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu kaç yaşında, nereli? Münevver Karabulut davasında Cem Garipoğlu kim?

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu, herkes acılı babanın bu sözlerini konuşuyor

Cem Garipoğlu kimdir? Sorusu, Münevver Karabulut davasının tekrar gündeme gelmesi ile birlikte merak ediliyor ve araştırılıyor. Yapılan güncel açıklamaların ardından gözler Cem Garipoğlu kimdir? Sorusuna çevrildi. TKDF, kamu vicdanını zedeleyecek paylaşımlara ve Münevver Karabulut'un hatırasına saygısızca saldıranlara uyarıda bulundu. Peki, Cem Garipoğlu kimdir? Cem Garipoğlu kaç yaşında, nereli? Münevver Karabulut davasında Cem Garipoğlu kim?

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

Cem Garipoğlu 29 Ekim 1991 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni, Makbule Tülay Garipoğlu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Sümerbank'ın ortaklarından Mehmet Nida Garipoğlu'nun dört çocuğundan ikincisiydi.

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Ölüm tarihi : 10 Ekim 2014

11 Şubat 2010'da ilk kez hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu cinayeti şöyle anlattı:

"Telaşla cesetten kurtulmaya çalıştım. Evdeki bir bavulu aldım. Münevver'i cesedini bavula sığdırmaya çalıştım. Sığmayınca evden koşarak nalbura gittim. Testere aldım. Tekrar eve gelip önce başını kestim, sonra gitar kutusuna koydum. Cesedi de bavula yerleştirdim. Daha sonra korsan taksiyle evden ayrıldım. Evden ayrılmadan da önce kirli çamaşır sepetinde bulunan çamaşırlarla yerdeki kanları temizledim. Arabaya bindim ve Etiler'e geldim. Bagajdan bavul ve gitar kutusunu indirdim ve çöp konteynerine attım. Bilinçsizce ne yaptığımı bilmeden alışveriş merkezine geldiğimi anladım. Sonra Bahçeşehir'deki evimize gittim."

TKDF'DEN MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), son günlerde yeniden gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetine ilişkin, "Münevver Karabulut cinayeti, katil Cem Garipoğlu'nun ailesinin de suça ortaklığıyla gerçekleştirilmiş kolektif bir kadın cinayetidir. Buradan uyarıyoruz; bu konuyla ilgili paylaşımların kamu vicdanını gözeterek yapılması şarttır. Bu uyarımız, Garipoğlu ailesinin maddi gücüne dayanarak ailenin bu cinayetin parçası olduğunu unutturmaya çalışanlara, kamu vicdanını zedeleyecek paylaşımları neticesi gelen eleştirilere kulak tıkayanlara ve Münevver Karabulut'un hatırasına saygısızca saldıran bizzat Garipoğlu ailesine" açıklamasını yaptı.