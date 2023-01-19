Ekonomi gündeminde dikkatleri çeken Cem Garih izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cem Garih kaç yaşında, nereli? Cem Garih hayatı ve biyografisi! Cem Garih kimdir?

Ekonomi dümyasının önemli isimlerinden Cem Garih hakkında araştırmalar yapılıyor. Cem Garih kimdir? Cem Garih kaç yaşında, nereli? Cem Garih hayatı ve biyografisi!

CEM GARİH KİMDİR?

Cem Garih Alarko Ventures'un yönetici direktörüdür. Alarko'ya 2020'de katılarak Alarko Ventures'u kurmuştur. Alarko'ya katılmadan önce, EY bünyesinde Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika bölgeleri altyapı proje finansmanı iş geliştirme lideri pozisyonundaydı. EY öncesinde de Bechtel Corporation'da proje mühendisi ve program kontrolörü görevlerini üstlenmişti.

Halka açık şirketler ve emlak alanında kendi portföyünü yönetmesine ek olarak Cem uzun bir süredir global erken aşama teknoloji şirketlerinde aktif yatırımcı olarak yer almakta. Cem ayrıca Türkiye'nin yeni nesil liderlerini destekleme misyonuna sahip Yenibirlider Derneği'nin eşkurucusudur ve eşbaşkanlık görevini sürdürmektedir.

Cem, Columbia University İnşaat Mühendisliği lisans mezunudur.