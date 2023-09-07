Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cem Büyükhanlı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cem Büyükhanlı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cem Büyükhanlı kimdir, kaç yaşında? Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı öldü mü, neden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cem Büyükhanlı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cem Büyükhanlı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Cem Büyükhanlı kimdir, kaç yaşında? Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı öldü mü, neden? Detaylar haberimizde.

CEM BÜYÜKHANLI KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğan Büyükhanlı oyuncu ve modeldir. "Survivor Türkiye Yunanistan" programına katılarak ekranlara gelen isim çeşitli reklamlarda da yer aldı. Kariyerine devam ederken "Kalk Gidelim" adlı dizide de rol aldı. 2010 yılında Bennu Gerede ile evlilik gerçekleştirdi fakat ikili 2011 yılında boşandılar.

CEM BÜYÜKHANLI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Cem Büyükhanlı'nın ölüm nedeni bilinmiyor. Bennu Gerede, instagram paylaşımı ile ünlü ismin vefatını takipçileri ile paylaştı.