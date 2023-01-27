Ünlü sanatçı Cem Belevi kimdir, kaç yaşında ve Cem Belevi şarkıları neler olduğu araştırılıyor. Söylediği şarkılarla ve katıldığı TV programlarında gündeme gelen Cem Belevi kimdir, kaç yaşında ve Cem Belevi şarkıları neler olduğu merak ediliyor. Cem Belevi kimdir, kaç yaşında? Cem Belevi şarkıları neler? Cem Belevi biyografisi!

Cem Belevi (d. 4 Haziran 1987, İzmir) Türk şarkıcı, söz yazarı ve dizi oyuncusudur.

İlk Yılları

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 yılında İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve bunu ailesinin de fark etmesiyle 7 yaşında piyano dersleri alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca Fatih Koleji'nin korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. 13 yaşında kendisini en iyi ifade ettiğini söylediği gitarla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve söz yazarlığı yapmaya başladı. İlk bestelerini 13-14 yaşlarında vermeye başladı. Üniversite eğitimi için İngiltere, Cambridge'de 6 ay dil eğitimi almıştır. Dil eğitimi sonrası, David Game College'ta Ekonomi okuduktan sonra, Brunel Üniversitesi'nde Uluslarası İşletme okudu.

Üniversite okurken müzikten kopmamış ve London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te şan eğitiminin yanı sıra Blue, Jazz alanında da eğitim almıştır. İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başladığı sırada, her şeyi terk edip Türkiye'ye dönüp müzik kariyeri istediğine karar vermiştir.

Kariyeri

2011-2015: Bilemezsin ve Kim Ne Derse Desin

2011 yılında Londra'dan döndüğünde albüm çalışmalarına hemen başlamış, lisede hazırladığı ve yeniden yazdığı şarkılarının demo kayıtlarını oluşturmaya başlamıştır. Şarkıların kaydedilmesi ve bestelenmesi 2 yıl sürdü. İki yılın sonunda ''Bilemezsin'' albümünü piyasaya sürdü. Albüm hatırı sayılır bir kesim tarafından beğenilmiş ve kabul görmüştür. Albümdeki tüm şarkı sözleri ve besteler kendisine aittir. Şarkıların aranjeleri ise Osman Taşdaş tarafından yapılmıştır. Albümün ilk çıkış şarkısı ''Günaydın Sevgilim'' olmuştur. Klipte Belevi'ye oyuncu Tuğçe Kurşunoğlu eşlik etmiştir. Bu albümle daha iyi bir albüm nasıl yapılacağını keşfettiğini söylemiştir.

2015 yılında şarkıcı Ayshe ile birlikte söylediği ''Kim Ne Derse Desin'' şarkısıyla popüler bir isim haline geldi ve tanınırlığı arttı. Şarkı eleştirmenlerden tam not aldı. Bu şarkının büyük bir yankı uyandırmasından sonra, tek başına bir cover şarkı daha çıkarmıştır. ''Sevemez Kimse Seni'' isimli şarkısını yayınlamıştır. Şarkının klibi Yunanistan'ın Santorini Adasında çekilmiştir. Cem Belevi, bu sırada oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. Altan Gördüm ve Vahide Perçin'den eğitim almıştır. 2015 yılında Fox'ta yayınlanan İnadına Aşk dizisinde Deniz Aras karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına başladı. Dizi 32 bölümden sonra ekranlara veda etmiştir.Dizinin hemen ardından ''Hayat Belirtisi'' ismini taşıyan bir EP albümü yayınlamıştır. Cem Belevi bir sonraki çalışması için stüdyoya kapandı ve belirli bir süre sadece sosyal medyada görüldü.

2015 yılının sonunda ''Sor'' isimli yeni bir şarkıyı piyasaya sürdü. Şarkı büyük bir hit olurken, şarkıcı yeni bir filmde rol alacağını duyurdu. Aynı yılın sonunda ''Sor'' single olarak içinde üç farklı versiyonunu barındıracak şekilde yayınlandı.

2016-2017: Alışamıyorum, Dumanlı Sevda ve Aç Kollarını

Cem Belevi, 2016 ve 2017 yılları arasında bağlı olduğu Doğan Music Company'den ayrılıp, Ozinga Productions'a geçmiştir. Ancak 2017'nin sonunda Doğan Music Company ile tekrar bir sözleşme imzalamış ve 'Aç Kollarını' isimli single'da iki şirket ile birlikte çalışmıştır. 2016'nın Nisan ayında ''Alışamıyorum'' teklisini ve klibini yayınladı. Şarkı ve klipte yaşadığı gerçek bir hikayeyi anlattığının üstünü çizdi. Klip çekimi Yunanistan'da gerçekleşti. Klipte Belevi'ye ünlü Yunan top model Katia Dede eşlik etti. Şarkının sözü ve bestesi Cem Belevi'ye aitken, aranjesi Ozan Çolakoğlu'na aittir. Şarkı pek çok listede bir numaraya yerleşti. 2016 yılında ATV'de yayınlanan Rengarenk dizisinin kadrosuna katılmıştır. Ancak bu diziden bir sinema filmine hazırlandığı için ayrılmıştır. Aynı yıl 'Yıldızlar Da Kayar - Das Borak' adlı komedi filminde yer almıştır.

2017 yılının Mayıs ayında ''Aç Kollarını'' isimli şarkısını piyasaya sürdü. Sözü ve müziği kendisine aitken aranjesinin Ozan Çolakoğlu'na ait olan şarkı 4 Mayıs'ta piyasaya sürülmüştür. Şarkı ayrıca single olarak yayınlandı ve kliplendirildi. Klip ilk başta Antalya'da çekilmek üzere planlandı ancak daha sonra Belevi'nin kendi evinde çekildi ve evinin çatısı kullanıldı. Çekimler 1 gün sürdü. Şarkının klibini ise Murat Joker çekmiştir. Klip Hasan Kuyucu tarafından çekilirken, klipte Cem Belevi'ye Güney Afrika'lı model Anica Myburg eşlik etmektedir. Şarkının kliplenmesiyle birlikte pek çok yerde şarkı bir numaraya ulaşmış ve iTunes üzerinde en çok indirilen şarkılardan biri olmuştur.

Ekim ayında ise ''Dumanlı Sevda'' isimli şarkısını yayınlamıştır. Şarkının şarkı sözleri ve bestesi Cem Belevi'ye aitken, aranjesi Ozan Çolakoğlu'na aittir. Ayrıca bu şarkının kliplendiğini söylediği tarihte yeni bir dizi teklifi olduğunu, gelen dizi ve film tekliflerini değerlendirdiğini ve karakterinin kötü bir karakter olabileceğini söylemiştir. Şarkı pek çok platformda bir numaraya yükselmiştir. Aynı yılın yazında başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir olmak üzere konser turuna çıkmıştır. Şarkıcı ''Yedi Düvel'' şarkısından sonra verdiği bir röportajda albüm yapacağını duyurdu.

TRT dizisi, ''Kalk Gidelim''in 63.bölümünden 73.bölümüne kadar rol almıştır. 13 Aralık'ta ise sözü ve müziği kendisine ait olan ''Mışıl Mışıl'' şarkısını dinleyicisine sundu. Şarkıyı 6 yıl önce kendisinin Londra'da öğrenciyken yazdığını söyledi. Şarkı ayrıca kliplendirilmiştir.

2019 - Bundan Sonra ve Farkında Mısın?

2019 yılında Taş Plak Müzik ile anlaşma imzaladı. Ve bu şirketten 2019 yılında iki yeni single yayınladı. İlk single 19 Nisan'da ''Bundan Sonra'' olarak duyuruldu. Dizi çalışmasıyla birlikte albümüyle ilgilenen Belevi bu dönemde albümünün kayıtlarını bitirdiğini açıkladı. ''Bundan Sonra'' şarkısının müziğini Osman Taşdaş hazırlarken aranjesini Erdem Kınay yapmıştır. Şarkının sözleri ise Cem Belevi'ye aittir. Şarkı beğenildikten sonra kliplenmiş, klibin yönetmenliğini Erdi Sevinç yapmıştır. Klipte 'Kalk Gidelim' dizisindeki rol arkadaşı Nilay Deniz'de yer almıştır. Bundan Sonra EP albümü aynı yıl yayınlanmıştır. Şarkı 'Buz Yanığı' ve 'Mışıl Mışıl' şarkısının Remix'ini içermektedir.

17 Ekim'de yeni albümünün ikinci çıkış teklisi 'Farkında Mısın?' yayınlandı. Şarkının aranjesini Ersay Üner üstlenmiştir. Sözleri ise kendisine aittir. Şarkı ayrıca kliplenmiştir. Belevi, şarkıyı iki yıl önce yazdığını ancak yoğun ısrar üzerine bu şarkıyı yayınladığını açıklamıştır.

2020: Kaç Kere Sever İnsan?, Sony Music ve günümüz

14 Ocak 2020 tarihinde Taş Plak Müzik ve Doğan Music Company etiketiyle ''Kaç Kere Sever İnsan?'' adlı şarkısını piyasaya sürmüştür. Şarkının sözlerine kendine aitken, aranjesi Osman Taşdaş tarafından yapılmıştır. Şarkı kliplenmemiştir. Bu şarkıyı yayınladıktan sonra Sony Music ile anlaşma imzalamıştır. Sosyal medyada Cem Belevi'nin bir İngilizce albüm üzerinde çalıştığı dedikoduları yayılmıştır.

27 Kasım 2020'de Sony Music ile ilk teklisi olan ''Leyla & Mecnun'' yayınlandı. Şarkı sözlerini Cem Belevi'ye aitken, aranjesi Asil Gök ve Görkem Oker'e aittir. Ayrıca şarkının ilk önce solo versiyonu ardından şarkıcı Derya Uluğ ile olan versiyonu yayınlanmıştır. Derya Uluğ ile olan versiyon kliplenmiştir.

10 Ocak 2021'de Ümit Sayın'ın şarkısı olan 'Dön Bebeğim' çalışmasını akustik bir cover olarak piyasaya sürdü. Şarkı ayrıca kliplendi. 13 Ocak 2021'de ''Leyla & Mecnun'' şarkısının Akustik versiyonunu yayınlamıştır. Ayrıca bu versiyonda klibe dökülmüştür.

Cem Belevi 5 Mart Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Diskografi

Albümler

2013 - Bilmezsin

Single & EP

2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)

2015 - Sevemez Kimse Seni

2015 - Hayat Belirtisi

2015 - Sor

2016 - Alışamıyorum

2017 - Dumanlı Sevda

2017 - Aç Kollarını

2018 - Mışıl Mışıl

2018 - Yedi Düvel

2019 - Bundan Sonra

2019 - Farkında Mısın?

2020 - Kaç Kere Sever İnsan?

2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)

2020 - Farkında Mısın? (Akustik)

2020 - Bundan Sonra (Akustik)

2020 - Leyla & Mecnun

2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)

2021 - Dön Bebeğim (Akustik)

2021 - Buz Yanığı (Akustik)

2021 - Bilmez

2021 - Melekti Sanki

2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)

Filmografi

Dizi

2015-2016 - İnadına Aşk

2016 - Rengarenk

2017 - Kalk Gidelim

2021 - Menajerimi Ara

Film

2016 - Yıldızlar Da Kayar - Das Borak

2022 - Benden Ne Olur? - Efe