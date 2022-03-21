Cem Belevi kimdir? Cem Belevi sevgilisi kim, kaç yaşında, nereli? Cem Belevi dizileri, filmleri ve şarkıları...

Cem Belevi kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Renkli kadrosuyla dikkat çeken diziye Efe karakteriyle dahil olan Cem Belevi kimdir?

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Müzik hayatına 7 yaşında piyano dersleri alarak başlayan Belevi, 13 yaşında gitar eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimini 5 yıl İngiltere'de geçiren Belevi, burada ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme okudu.

Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı diziye Cem Belevi, Efe karakteriyle dahil oldu.

Cem Belevi, şarkıcı İrem Derici ile birlikte.

Diskografi

Albümler

2013 - Bilmezsin

Single & EP

2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)

2015 - Sevemez Kimse Seni

2015 - Hayat Belirtisi

2015 - Sor

2016 - Alışamıyorum

2017 - Dumanlı Sevda

2017 - Aç Kollarını

2018 - Mışıl Mışıl

2018 - Yedi Düvel

2019 - Bundan Sonra

2019 - Farkında Mısın?

2020 - Kaç Kere Sever İnsan?

2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)

2020 - Farkında Mısın? (Akustik)

2020 - Bundan Sonra (Akustik)

2020 - Leyla & Mecnun

2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)

2021 - Dön Bebeğim (Akustik)

2021 - Buz Yanığı (Akustik)

2021 - Bilmez

2021 - Melekti Sanki

2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)

Filmografi

Dizi

2015-2016 - İnadına Aşk

2016 - Rengarenk

2017 - Kalk Gidelim

2021 - Menajerimi Ara

Film

2016 - Yıldızlar Da Kayar - Das Borak

2022 - Benden Ne Olur? - Efe

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