Cem Belevi kimdir? Cem Belevi hayatı ve biyografisi! Cem Belevi kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cem Belevi merak konusu oldu. İşte Cem Belevi hakkında merak edilen Cem Belevi kimdir, Cem Belevi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEM BELEVİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Haziran 1987 34 yaşında İzmir Cem Belevi bir Türk pop müzik şarkıcısı ve aktörüdür. En çok Ayshe ile "Kim Ne Derse Desin" konusunda işbirliği yaptığı biliniyor. Brunel Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okudu. Annesi ressam, babası piyanist.

Haberler.com - Gündem