Cem Belevi kimdir? Cem Belevi hayatı ve biyografisi! Cem Belevi kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Cem Belevi kimdir? Cem Belevi hayatı ve biyografisi! Cem Belevi kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Gündem
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Cem Belevi kimdir? Cem Belevi hayatı ve biyografisi! Cem Belevi kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Cem Belevi, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Cem Belevi hakkında merak edilenler. Cem Belevi hayatı ve biyografisi. Cem Belevi kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Cem Belevi merak konusu oldu. İşte Cem Belevi hakkında merak edilen Cem Belevi kimdir, Cem Belevi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEM BELEVİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Haziran 1987

34 yaşında

İzmir

Cem Belevi bir Türk pop müzik şarkıcısı ve aktörüdür. En çok Ayshe ile "Kim Ne Derse Desin" konusunda işbirliği yaptığı biliniyor. Brunel Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okudu. Annesi ressam, babası piyanist.

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