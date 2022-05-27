Cem Adrian - Zincir sözleri! 'Zincir' şarkı sözleri nelerdir? Cem Adrian'ın yeni şarkısı nedir? - Haberler

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Cem Adrian - Zincir sözleri! 'Zincir' şarkı sözleri nelerdir? Cem Adrian'ın yeni şarkısı nedir?

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Cem Adrian - Zincir sözleri! 'Zincir' şarkı sözleri nelerdir? Cem Adrian'ın yeni şarkısı nedir?

Cem Adrian'ın yeni şarkısı Zincir, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenmeyi ve 15 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zincir sözleri nelerdir? Zincir şarkı sözleri nedir?

Cem Adrian - Zincir şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Cem Adrian'a aittir.

CEM ADRİAN - ZİNCİR ŞARKI SÖZLERİ

Artık Bilmediğin

Gelip Geçmediğin

Hiç Görmediğin Bir Yerdeyim

Sensiz

Artık Bakmadığın

Beni Duymadığın

Issız Sormadığın Bir Yerdeyim

Sensiz

***

Umudum Yok

Umudum Yok

Umut Riya Gerçek Zaman

Peşimde Koşturan

Teselli Yok

Telafi Yok

Hayat Rüya

Her Şey Yalan

Yaklaşınca Zaman

Dayanabilir Mi Sence Sonlara

Yenebilir Mi Onları

***

Bozabilir Mi

Kahpe Yazgıyı

Kalbim

Kalbim

Tutunabilir Mi Sence Tanrıya

Geçebilir Mi Bu Acı

Kırabilir Mi Kahrı Zinciri

Kalbim

Kalbim

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