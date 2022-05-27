Cem Adrian - Zincir sözleri! 'Zincir' şarkı sözleri nelerdir? Cem Adrian'ın yeni şarkısı nedir? - Haberler

Cem Adrian - Zincir sözleri! 'Zincir' şarkı sözleri nelerdir? Cem Adrian'ın yeni şarkısı nedir?
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Cem Adrian'ın yeni şarkısı Zincir, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 200 bin izlenmeyi ve 15 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Zincir sözleri nelerdir? Zincir şarkı sözleri nedir?
Cem Adrian - Zincir şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Cem Adrian'a aittir.
CEM ADRİAN - ZİNCİR ŞARKI SÖZLERİ
Artık Bilmediğin
Gelip Geçmediğin
Hiç Görmediğin Bir Yerdeyim
Sensiz
Artık Bakmadığın
Beni Duymadığın
Issız Sormadığın Bir Yerdeyim
Sensiz
***
Umudum Yok
Umudum Yok
Umut Riya Gerçek Zaman
Peşimde Koşturan
Teselli Yok
Telafi Yok
Hayat Rüya
Her Şey Yalan
Yaklaşınca Zaman
Dayanabilir Mi Sence Sonlara
Yenebilir Mi Onları
***
Bozabilir Mi
Kahpe Yazgıyı
Kalbim
Kalbim
Tutunabilir Mi Sence Tanrıya
Geçebilir Mi Bu Acı
Kırabilir Mi Kahrı Zinciri
Kalbim
Kalbim
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