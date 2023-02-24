Cem Adrian Viran şarkı sözleri! Yalı Çapkını Cem Adrian şarkısı dinle! Viran şarkı sözleri neler? Cem Adrian Viran dinle!
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Viran şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Cem Adrian'ın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Viran şarkısının sözleri merak uyandırdı. Viran şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Viran şarkı sözleri! Cem Adrian Viran sözleri neler? Viran dinle!
Cem Adrian Viran şarkı sözleri! Cem Adrian Viran şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı isim, Viran şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Viran şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Cem Adrian Viran sözleri neler? detaylar haberimizde...
CEM ADRİAN VİRAN ŞARKI SÖZLERİ!
Artık sessizce damlayan o gözyaşımda sen
Yaprak, yaprak dökülende dallarımda sen
Geçtiğim yol, içtiğim su
Düştüğüm yer hepsi sen, hepsi senden
Virane, divane, harabe ben
Ah, kırılıp gidiyor kalbimden kalbimin en derini
Vurulup ölüyor kalbimden kalbimin en derini
Kırılıp gidiyor kalbimden kalbimin en derini
Vurulup ölüyor kalbimden kalbimin en derini
Geçtiğim yol, içtiğim su
Düştüğüm yer hepsi sen, hepsi senden
Virane, divane, harabe ben
Kırılıp gidiyor kalbimden kalbimin derini
Vurulup ölüyor kalbimden kalbimin en derini
Kırılıp gidiyor kalbimden kalbimin en derini
Vurulup ölüyor kalbimden kalbimin en derini
Kırılıp gidiyor kalbimden kalbimin en derini
Vurulup ölüyor kalbimden kalbimin en derini
Kırılıp gidiyor kalbimden kalbimin en derini
Vurulup ölüyor kalbimden kalbimin en derini
Kırılıp gidiyor kalbimden kalbimin en derini
Vurulup ölüyor kalbimden kalbimin en derini