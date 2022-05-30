Cem Adrian konser takvimi 2022: Cem Adrian konseri ne zaman ve nerede? - Haberler

Cem Adrian konser takvimi merak ediliyor. Ünlü sanatçıların konser takvimleri hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Cem Adrian konser takvimi ile Cem Adrian hayranları sanatçının kendi şehirlerine ne zaman geleceği ve konser vereceği hakkında bilgi topluyor. Peki, Cem Adrian konseri ne zaman ve nerede? İşte Cem Adrian konser takvimi haberimizde...

CEM ADRİAN KONSER TAKVİMİ 2022

25 Haziran Cumartesi



Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu / Sakarya

6 Temmuz Çarşamba

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu / İzmir

12 Temmuz Salı

Datça Açıkhava Tiyatrosu / Muğla

13 Temmuz Çarşamba

Marmaris Amfi Tiyatro / Muğla

14 Temmuz Perşembe

Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu / Aydın

CEM ADRİAN KİMDİR?

Cem Filiz ya da sahne adıyla Cem Adrian 30 Kasım 1980, Edirne doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı, bestecidir.

Babası esnaf, annesi ev hanımı olan ve Boşnak bir ailenin kinci çocuğu olarak Edirne'de doğmuştur.[4] Gerçek adı Cem Filiz'dir. Meslek hayatında kullandığı Adrian soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianoupolis'ten esinlenerek aldığını belirtmiştir.

Cem Adrian, müzik ile uğraşmaya ortaokul yıllarında başladı. İstanbul'a gelmeden önce, Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalıştı. Bu radyoda sunucu ve yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

2004 yılında, İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalıştığı sırada, Demet Sağıroğlu ile tanıştı. Sağıroğlu aracılığıyla Fazıl Say'a bir deneme kaydı gönderdi. Adrian'ın profesyonel şarkıcılık yolunda, Demet Sağıroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say hayatının dönüm noktası oldu:

"İstanbul'daydım, hiç param yoktu ve para kazanmak zorundaydım. Bulabildiğim tek iş de buydu. O sırada Demet Sağıroğlu geldi. Ona dedim ki, "Demet ben aslında faldan hiç anlamıyorum. Müzisyenim, burada da para kazanmak için çalışıyorum. Sana birkaç demo vereyim, bunları dinler misin?" "Tamam" dedi. Dinlemiş, beğenmiş, bir de gitmiş Fazıl Say'a dinletmiş. Fazıl Say aradı beni..."

Fazıl Say'ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne iki yıl özel öğrenci statüsünde devam etti.[8] Bilkent'te bulunduğu dönemde ses telleri muayene edilir ve ses tellerinin olağan ölçülerden çok uzun olduğu anlaşılır:

"Bu, hiç de gurur duyulacak bir şey değil. Biyolojik bir bozukluk. Bir ressamın üç eli varsa, onun sakatlığı ya da problemidir; ama üçüncü elini de düzgün kullanabiliyorsa takdire şayandır. Bana bahşedilmiş, belki dezavantaja dönüşebilecek bir şeydi; ama bunu avantaja dönüştürdüm."

2006 yılında Fazıl Say'ın görevinin sona ermesinden sonra, 2 yıllık Bilkent dönemi sona erer. Cem Adrian, Bilkent'te müzik, ses ve nota, armoni hakkında akademik bilgiler edinir.

Ebeveyni Edirne'de yaşamaya devam eden Cem Adrian, hâlen Ankara'da yaşıyor.

Haberler.com - Gündem