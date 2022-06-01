Cem Adrian Kalbim sözleri! Kalbim şarkı sözleri nedir? - Haberler

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Cem Adrian Kalbim sözleri! Kalbim şarkı sözleri nedir?

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Cem Adrian Kalbim sözleri! Kalbim şarkı sözleri nedir?

Cem Adrian Kalbim şarkı sözleri merak ediliyor. "Sana düşüyorum sana uzanıyor sana tutunuyor sende kayboluyor, Seni arıyorum sana vuruluyor sana kanıyorum sana kanıyorum" sözlerinin yer aldığı şarkı Kalbim sözleri merak ediliyor.

Cem Adrian - Kalbim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEM ADRİAN KALBİM SÖZLERİ

Bir şehir düşer içimde sessizce

Yıkılır duvarlarım devrilir çaresizce

Yüzüme bakar gece içine çeker beni

Kanar bir yerimde hala ellerinde

Kalbim hala sensiz

Kalbim hala kırık

Kalbim hala karanlık

Kalbim hala kayıp

Kalbim

Kalbim

Kalbim

Kalbim

Sana düşüyorum sana uzanıyor sana tutunuyor sende kayboluyor

Seni arıyorum sana vuruluyor sana kanıyorum sana kanıyorum

Sana kavruluyor sana çarpıyorum sende parçalanıp sende kırılıyor

Sana dağılıyor sende keskinleşip sana batıyorum sana çıkıyorum

Sana koşuyorum sana dolanıyor sende sendelenip sana düşüyorum

Sana debelenip senden çıkamıyor sana kilitlenip sende kalıyorum

Sana birikiyor sana akıyorum sana dökülüyor sende dalgalanıp

Sende çırpınıyor sana çöküyorum sende boğuluyor sende ölüyorum

Kalbim

Kalbim hala sensiz

Kalbim hala kırık

Kalbim hala karanlık

Kalbim hala kayıp

Hala sensiz kalbim

Hala kırık kalbim

Hala karanlık kalbim

Hala kayıp kalbim

Kalbim hala kayıp

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