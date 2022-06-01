Cem Adrian Kalbim sözleri! Kalbim şarkı sözleri nedir? - Haberler

Cem Adrian Kalbim sözleri! Kalbim şarkı sözleri nedir?
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Cem Adrian Kalbim şarkı sözleri merak ediliyor. "Sana düşüyorum sana uzanıyor sana tutunuyor sende kayboluyor, Seni arıyorum sana vuruluyor sana kanıyorum sana kanıyorum" sözlerinin yer aldığı şarkı Kalbim sözleri merak ediliyor.
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CEM ADRİAN KALBİM SÖZLERİ
Bir şehir düşer içimde sessizce
Yıkılır duvarlarım devrilir çaresizce
Yüzüme bakar gece içine çeker beni
Kanar bir yerimde hala ellerinde
Kalbim hala sensiz
Kalbim hala kırık
Kalbim hala karanlık
Kalbim hala kayıp
Kalbim
Kalbim
Kalbim
Kalbim
Sana düşüyorum sana uzanıyor sana tutunuyor sende kayboluyor
Seni arıyorum sana vuruluyor sana kanıyorum sana kanıyorum
Sana kavruluyor sana çarpıyorum sende parçalanıp sende kırılıyor
Sana dağılıyor sende keskinleşip sana batıyorum sana çıkıyorum
Sana koşuyorum sana dolanıyor sende sendelenip sana düşüyorum
Sana debelenip senden çıkamıyor sana kilitlenip sende kalıyorum
Sana birikiyor sana akıyorum sana dökülüyor sende dalgalanıp
Sende çırpınıyor sana çöküyorum sende boğuluyor sende ölüyorum
Kalbim
Kalbim hala sensiz
Kalbim hala kırık
Kalbim hala karanlık
Kalbim hala kayıp
Hala sensiz kalbim
Hala kırık kalbim
Hala karanlık kalbim
Hala kayıp kalbim
Kalbim hala kayıp