Cem Adrian İzmir konserinde ne oldu? (VİDEO) Cem Adrian konserde neye, kime tepki gösterdi?

Şarkıları ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Cem Adrian, İzmir'de verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Adrian'ın konserde sitemde bulunması üzerine, Cem Adrian İzmir konseri ne oldu? Cem Adrian kime, neye sinirlendi? merak edildi. İşte, Cem Adrian İzmir konserinde yaşananlar ve videosu!

Cem Adrian İzmir konserinde ne oldu? Şarkıları ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Cem Adrian, İzmir'de verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi. Adrian'ın konserde sitemde bulunması üzerine, Cem Adrian İzmir konseri ne oldu? Cem Adrian kime, neye sinirlendi? merak edildi. İşte, Cem Adrian İzmir konserinde yaşananlar ve videosu haberimizde...

CEM ADRİAN İZMİR KONSERİNDE YAŞANANLAR

Başarılı şarkıcı Cem Adrian, İzmir'deki konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarından ve sahneye arkalarını dönmelerinden rahatsız oldu. Saygı duyulması gerektiğini söyleyen Adrian "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek tepki gösterdi.

"ŞARKI SÖYLERKEN SAYGI DUYMAK ZORUNDASINIZ"

Konserinde peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, seyircilerin tavırlarından rahatsız olunca sessiz kalamadı. Konserinde seyircinin arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla konuşmasından rahatsız olan Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz. Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin. Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız" dedi. Şarkıcının o sözleri hayranları tarafınla alkışla karşılandı.