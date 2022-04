Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, müzik dünyasının merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü sesiyle adından bahsettiren Cem Adrian, yeni parçasını üretken bir diğer isim olan Emir Can İğrek ile yaptığı işbirliğiyle çıkarıyor. İşte, Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri, Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni...

CEM ADRİAN EMİR CAN İĞREK BANA UNUTMAYI ANLAT ŞARKI SÖZLERİ

Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Biliyorum artık çok geç

Parlamıyor gözündeki kaybolan ışığın

Görüyorum artık çok zor

Hisssediyorum içindeki eksilen yerleri

Yalnızlık uyanıp o derin, o sinsi o hafif

Uykusundan

Yaklaşıp üstüme uzanıp

Adım adım adım adım

Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

