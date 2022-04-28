Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri! Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri: Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni
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Müzik dünyasının güçlü seslerinden Cem Adrian, yeni parçasını genç sanatçı Emir Can İğrek ile seslendirdi. Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri araştırılan konular arasında yer aldı. İlk kez 29 Nisan Cuma gecesi, Youtube, Spotify, Deezer, iTunes gibi platformlarda çıkacak olan parça hakkında Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri, Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni başlıkları araştırıldı.
Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, müzik dünyasının merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü sesiyle adından bahsettiren Cem Adrian, yeni parçasını üretken bir diğer isim olan Emir Can İğrek ile yaptığı işbirliğiyle çıkarıyor. İşte, Cem Adrian Emir Can İğrek Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri, Cem Adrian Emir Can İğrek sözleri, Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri tam metni...
CEM ADRİAN EMİR CAN İĞREK BANA UNUTMAYI ANLAT ŞARKI SÖZLERİ
Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Biliyorum artık çok geç
Parlamıyor gözündeki kaybolan ışığın
Görüyorum artık çok zor
Hisssediyorum içindeki eksilen yerleri
Yalnızlık uyanıp o derin, o sinsi o hafif
Uykusundan
Yaklaşıp üstüme uzanıp
Adım adım adım adım
Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Bana unutmayı anlat severken
Bana unutmayı anlat severken
Bana unutmayı anlat severken