Celtic - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda? Celtic - Leipzig maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hedefine ulaşmak isteyen Celtic - Leipzig bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Celtic - Leipzig maçı öncesi, Celtic - Leipzig maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.