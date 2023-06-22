Celile Eren Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Celile Eren Ökten ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Celile Eren Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Celile Eren Öktenise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Celile Eren Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

CELİLE EREN ÖKTEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Doçent Dr. olarak görev yapmış olup Yeni Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Söylem, Toplum, dilbilim, Metin dilbilim, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerini vermiştir. Doç. Dr. Celile Eren Ökten, İsviçre Bern'de Eğitim Müşaviri görevi yürütmüş bir bilim insanı ve Türkologdur. 21.06.2023 tarihinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Ökten, Prof. Dr. Kâzım Yetiş danışmanlığında yürütülen "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Dili ve Edebiyatı'nın Eğitimi-Öğretimi (1839-1923)" adlı doktora tezinde hem Türkçenin hem de İngilizcenin ana dil olarak öğretilmesini çalışmıştır. 2006-2007 yıları arasında Wisconsin Üniversitesi'nde (Madison) Eğitim Programları Bölümünde Prof. Dr. Thomas Popkewitz ile birlikte "Dil planlaması ve Dil politikaları" üzerine doktora sonrası araştırmalar yapmış; daha sonra 2007-2011 yıları arasında Prof. Dr. François V. Tochonile Wisconsin Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'nın ortak desteklediği, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe programlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir proje olan "Dil Öğretiminde Derin Yaklaşım" çalışmasında eş yürütücü, materyal geliştirici ve program düzenleyicisi olarak görev almıştır. Ayrıca uzun yılar hem Galatasaray üniversitesi hem Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki Erasmus programlarında dil eğitmenliği yapmış; Prof. Dr. Marie-Helene Sauner Leroy'un Fransızlar için geliştirdiği Türkçe öğrenme yönteminin ve materyallerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, belediyelerde mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim konularında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli çalışmalara katılmıştır.