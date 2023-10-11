Çelik Konstrüksiyonlu Evlere Talep Artıyor

Son dönemde çelik konstrüksiyonlu evlere taleplerin önemli ölçüde arttığını kaydeden Protas Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Fatih Gebel, "Depremden sonra çelik konstrüksiyon evlere talebin önceki yıllara göre 3 kattan fazla arttığını söyleyebilirim. Kısa sürede tamamlanan, az katlı müstakil ya da apartman türündeki konutlar için çelik sistemlerden yararlanılabilir. Çünkü çelik evlerin en büyük özelliği güvenli olması. Ama vatandaşların mağdur olmaması için bu evleri uzmanlığı olan mühendislerin kurduğu şirketlerin inşa etmesi gerekir" dedi.

Çelik yapıların özelliklerini sıralayan Gebel, "Çelik evler, betonarme yapılarla karşılaştırıldığında birçok avantaja sahip. Hafif çelik yapılar ya da uluslararası gerçek ismi ile cold -formed steel (CFS) yapılarla inşa edilen binalar, betonarme ve klasik çelik yapılara göre yüzde 90 oranında daha hafiftir. Bu nedenle, depremden çok daha az etkilenirler. 6 Şubat öncesi deprem bölgesinde çeşitli büyüklüklerde toplamda 28 yapı yapmışız. Bu yapıların tamamı hasarsız. Bu evlerde tüm duvarlar taşıyıcıdır. Yani duvarlar, deprem sarsıntılarına karşı sistemi destekliyor. Aynı zamanda, çelik malzeme son derece esnek. Çelik evlerde göçme veya yıkılma gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, çelik ev yaptırmak isteyen vatandaşlar mutlaka araştırma yapmalı, aksi durumda mağduriyet yaşanabilir" diye konuştu.

"TALEP ARTIŞI, BİRÇOK ŞİRKETİN SEKTÖRE GİRMESİNE SEBEP OLDU"

Çelik evlerin yapımında dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunduğunu söyleyen Gebel, "Çoğu zaman sürpriz maliyetlerle de karşılaşmıyorsunuz. Üstelik çelik evler, ev yaptırmayı düşünenler için de ulaşılabilir fiyatlara sahip. Çelik evlere olan talebin bu alanda iş yapmayan şirketlerin de iştahını kabarttığını söyleyebiliriz. Deprem sonrası çelik evlere talep artınca, birçok inşaat şirketi bu alana yöneldi. Fakat çelik yapılar farklı bir uzmanlık alanı gerektirir. Piyasada çok fazla şirketin olması malzeme seçimi ve üretim tekniğinde çoğu firmanın maliyet odaklı hareket etmesine neden oluyor. Bu da vatandaşların çeşitli mağduriyetler yaşamasına yol açıyor. Dolayısıyla çelik konstrüksiyon ev yaptıracak vatandaşlara en büyük tavsiyemiz tercih edilecekleri şirketin mühendislik geçmişine ve sektör tecrübesine ve referanslarına dikkat etmeleri" ifadelerini kullandı.

"2024, BÜYÜME YILIMIZ OLACAK"

Gebel, "Depremden sonra çelik konstrüksiyon evlere talebin önceki yıllara göre 3 kattan fazla arttığını söyleyebilirim. Bu talepler karşısında biz de daha fazla kesime hitap etmek için bayi sayımızı 14'e çıkardık. Daha fazla kişiye mühendislik hizmeti vermek için Amerika'daki faaliyetlerimizi bu yıl için askıya aldık. Bu yıl içinde kapasite artırımına giderek yaklaşık 3000 metrekare alana yayılmış yeni bir üretim tesisi daha kurmak için çalışmalarımız başladı. Yeni tesisimizin açılışıyla beraber üretim kapasitemiz yıllık 2 bin tona çıkacak. Bu miktar fabrikasyon roll form üretimden farklı olan Amerikan Çelik Sistemleri üretim açısından Türkiye'deki en yüksek kapasite demek. Müstakil yaşam herkesin hakkı. Artık belediyeler ve bakanlık yıkılan veya yeni imara açılacak bölgelerde yatay mimariyi göz önünde bulundurarak planlama yapmalı. Bu ülkemiz için çok büyük bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı.