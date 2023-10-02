Çelik devi 72 yıllık fabrikasını kapattı! Bir dönem sona erdi

Japonya'nın önde gelen çelik üreticilerinden biri olan Nippon Seitetsu, yerel talepteki düşüş nedeniyle 72 yıldır hizmet veren Kure fabrikasını kapatma kararı aldı.

Şirket, yerel talep daralmasıyla başa çıkmak amacıyla başlattığı iş reform programı çerçevesinde bu kararı aldı. Nippon Seitetsu, iş reformu programı kapsamında Japonya'nın batısındaki 1,3 kilometrekarelik Kure tesislerinin kapısına kilit vurdu.

Kure tesisi, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar İmparatorluk Donanması'nın ana tersanesi olarak hizmet vermişti ve Pasifik'teki deniz savaşında önemli bir rol oynamıştı. Nippon Seitetsu, dünya çapında ve Japonya'da tanınmış en büyük çelik üreticilerinden biri olarak biliniyordu. Kure fabrikasında toplam 3,300 işçi çalışıyordu.

Otomobil imalatçıları dahil yerli ve yabancı müşterilerinin, üretimi deniz aşırı bölgelere kaydırmasıyla Nippon Seitetsu daha önce, tesisin üretim hacmini daraltmıştı.

Nippon Seitetsu'nun halihazırda Japonya genelinde 11 maden eritme ocağı bulunuyor.

NIPPON SEITETSU HAKKINDA

Nippon Seitetsu, Japonya merkezli bir çelik üreticisi ve çelikle ilgili ürünlerin üretimi konusunda faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, Japonya'da ve uluslararası pazarlarda çelik ürünleri üretmekte ve dağıtmaktadır. Demir cevherinden çelik üretimine kadar geniş bir üretim alanı vardır.

Nippon Seitetsu'nun tarihi, 1901 yılında kurulduğu döneme kadar uzanmaktadır. Şirket, yıllar içinde büyümüş ve çeşitli endüstriler için çeşitli çelik ürünleri üretmiştir. Nippon Seitetsu'nun ürün yelpazesi, otomotiv sektörü, inşaat, enerji üretimi ve diğer endüstriler için çelik ürünleri içermektedir.