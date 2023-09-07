Çelebi Havacılık, Rize Havalimanı'nda Çelebi Platinum hizmetini başlattı

Türkiye'nin ilk özel yer hizmeti şirketi Çelebi Havacılık, Rize Havalimanı'nda kişiye özel Çelebi Platinum hizmetini başlattı. Şirket, yolculara karşılama, uğurlama, VIP transfer, bagaj taşıma gibi bir dizi premium hizmet sunarak konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk özel yer hizmeti şirketi Çelebi Havacılık, Rize Havalimanı'nda kişiye özel Çelebi Platinum hizmetini başlattı.

Çelebi Havacılık açıklamasına göre, 65 yıllık tecrübesiyle günümüzde 3 kıta, 5 ülke ve 40'tan fazla istasyonda hizmetlerini sürdüren Çelebi Havacılık, müşterilerinin global servis ihtiyaçlarını daha fazla noktada karşılayabilmek üzere operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, 15 yıl önce başlattığı Çelebi Platinum ile bugün, Türkiye'de hizmet verdiği tüm istasyonlarda ve Budapeşte Havalimanı'nda yolculara kendilerini daha rahat ve ayrıcalıklı hissetmelerini sağlayan bir dizi premium hizmet sunuyor.

Temel hizmetleri arasında karşılama ve uğurlama, apron, transit yolcu ve VIP transfer, bagaj taşıma, araç temini ve öncelikli check-in yer alan Çelebi Platinum, Rize Havalimanı'nda misafirlerinin hem havada hem yerde gereksinimlerini karşılayarak onlara sorunsuz ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşatıyor.

Kişiye özel ayrıcalıklar sağlayan Çelebi Platinum hizmeti, yolcuların seyahatlerini eşsiz kılmak için özel eğitim alan personeller tarafından sunuluyor. Porter (bagaj taşıma) hizmeti, havalimanı tesislerinin her noktasında destek ve yardım sunma özelliğiyle Çelebi Havacılık'ın yer hizmetleri alanındaki uzmanlığını öne çıkarıyor. Çelebi Platinum'un, helikopter ve özel jet kiralamadan otel ve restoran rezervasyonuna, 7/24 müşteri desteğinden lounge (dinlenme salonu) hizmetlerine yolcu ihtiyaçlarını anında karşılayan çözümleri, Çelebi Havacılık'ın her alanda ayrıcalık sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

"Amacımız, üst düzey kişiselleştirilmiş hizmet sağlayarak seyahat deneyimini yeniden tanımlamak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz, "Rize Havalimanı'nda Çelebi Platinum hizmetini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Amacımız, üst düzey kişiselleştirilmiş hizmet sağlayarak seyahat deneyimini yeniden tanımlamak... Her misafirimizin sorunsuz ve keyifli bir yolculuğu hak ettiğine inanıyoruz ve Çelebi Platinum hizmetimiz bunu sağlamak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, temmuz ayında Rize Havalimanı'nda misafirlere sunulmaya başlayan Çelebi Platinum, hizmet verdiği havalimanlarında seyahat standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Çelebi Platinum hizmetinden seyahat acenteleri ve otel müşterilerinin yanı sıra uçuş sınıfı gözetilmeksizin tüm yolcular yararlanabiliyor.

Rize Havalimanı'nda Çelebi Platinum hizmetlerinden faydalanmak isteyen yolcular, 0 549 833 83 29 numaralı hattı arayabiliyor veya "rize-artvin@celebiplatinum.com" adresine e-posta gönderebiliyor.