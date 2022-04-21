Celalettin Ökten kimdir? Kaç yaşında vefat etti, nereli, mesleği ne? Celalettin Ökten'in hayatı ve biyografisi!

İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü Celalettin Ökten kimdir, nereli, mesleği ne merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CELALETTİN ÖKTEN KİMDİR?

Mahmut Celalettin Ökten Türkiye'deki imam hatip okullarının kurucusu olan Türk eğitimci. İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürüdür.

1882'de Trabzon'da doğdu. Babasını ve annesini küçük yaşta kaybettikten sonra babaannesinin yanında yetişti. Genç yaşta Kur'an hâfızı oldu.

Rüşdiyeyi bitirmeyi müteakip Trabzon İdadisi'ne kaydoldu. Eş zamanlı olarak medrese eğitimini de sürdürdü.

1905'te İstanbul'a geldi ve Darülfünun'un edebiyat kısmına kaydoldu. 1911'de buradaki eğitimini tamamladı. Öğretmen olarak çalışmaya başladı ve "Celal Hoca" unvanını aldı. Vefa Lisesinde felsefe hocasıyken 1947'de emekli oldu.

1949'da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1951'de İstanbul'da açılan imam hatip kursuna (bugünkü İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi) müdür olarak atandı. Bu görevini 3 Kasım 1951-27 Mart 1953 tarihleri arasında yürüttü.

21 Kasım 1961'de hayatını kaybetti. Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Arapça, Farsça ve Fransızca bilmekte olup Emine Mahmude Ökten ile evli ve 3 çocuk babasıydı.

Haberler.com - Gündem