3. Dönemdir TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı görevini yürütmekte olup, ayrıca Parlamentolar Arası Dostluk Grubu faaliyetleri kapsamında TBMM Türkiye-Kenya dostluk grubu başkanıdır. Peki, Celalettin Güvenç kimdir? Celalettin Güvenç kaç yaşında, nereli? Celalettin Güvenç hayatı ve biyografisi nedir?

1984 yılında İçişleri Bakanlığında Kaymakam Adayı olarak kamu hizmetine başladı. Sırasıyla Zonguldak Devrek, Çorum Kargı, Hatay Altınözü, Şırnak Beytüşşebap, Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı yaptıktan sonra 2 yıl süreyle Adıyaman Vali yardımcılığı görevini yürüttü. Peki, Celalettin Güvenç kimdir? Celalettin Güvenç kaç yaşında, nereli? Celalettin Güvenç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CELALETTİN GÜVENÇ KİMDİR?

1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu.

1983 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdi. 1990-1991 yıllarında 1 yıl süreyle ABD'nin Atalanta kentinde dil eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

Mahalli İdareler Dergisi yayın danışmanlığı (1997-1998) yaptı. Çeşitli mesleki dergilerde Türk Belediye ve idare mevzuatı hakkında makaleleri yayımlandı.

1984 yılında İçişleri Bakanlığında Kaymakam Adayı olarak kamu hizmetine başladı. Sırasıyla Zonguldak Devrek, Çorum Kargı, Hatay Altınözü, Şırnak Beytüşşebap, Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı yaptıktan sonra 2 yıl süreyle Adıyaman Vali yardımcılığı görevini yürüttü. 1995 yılında İçişleri Bakanlığında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 8 yıl Başmüfettişlik yaptıktan sonra 2003 yılında Denizcilik Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 2004 yılından itibaren sırasıyla Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa illerinde 10 yıl Valilik görevi yaptı.

30 Mart 2014 Seçimleriyle Valilik yaptığı Şanlıurfa'da AK Partiden siyaset hayatına girdi. %62 oranında oy alarak Şanlıurfa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde Memleketi Kahramanmaraş'tan AK Parti Milletvekili seçildi. 3. Dönemdir TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı görevini yürütmekte olup, ayrıca Parlamentolar Arası Dostluk Grubu faaliyetleri kapsamında TBMM Türkiye-Kenya dostluk grubu başkanıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Güvenç, evli ve iki çocuk babasıdır.