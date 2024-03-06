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Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli'nin hayatına dair merak edilenler gündemde. Denli'nin yaşının ve nereli olduğu hakkında bilgi araştırılıyor. Celalettin Denli'nin politik kariyeri ve kişisel hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar devam ediyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan adayı ise Celalettin Denli oldu. Celalettin Denli kimdir? Celalettin Denli nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CELALETTİN DENLİ KİMDİR?

1978 doğumlu Celalettin Denli bir iş insanıdır ve emlak gayrimenkul işi ile uğraşmaktadır. Aynı zamanda evli ve iki çocukludur. Celalettin Denli Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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