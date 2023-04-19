Celalettin Cerrah kimdir? Celalettin Cerrah kaç yaşında, nereli? Celalettin Cerrah hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Celalettin Cerrah hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Celalettin Cerrah'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Celalettin Cerrah kimdir? Celalettin Cerrah kaç yaşında, nereli? Celalettin Cerrah hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Celalettin Cerrah hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Celalettin Cerrah'ın hayatını araştırıyor. Peki, Celalettin Cerrah kimdir? Celalettin Cerrah kaç yaşında, nereli? Celalettin Cerrah hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
CELALETTİN CERRAH KİMDİR?
1953 yılında Konya ili Akşehir ilçesinde doğdu.
1974 yılında Polis Akademisini bitirdi. Komiser Yardımcısı olduktan sonra Emniyetin çeşitli birimlerinde çalışmasına müteakip 1989 yılında Mardin İl Emniyet Müdürü olarak atandı, daha sonra sırasıyla 1990 yılında Batman İl Emniyet Müdürlüğü, 1991-1992 yıllarında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, 1992-1995 yıllarında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 1997-2000 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 2000-2001 yılları arasında Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 12Aralık 2001 ve 04.03.2003 tarihleri arasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü görevini yaptı.
04.03.2003 tarihli Bakanlık Onayı ile İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
12 Haziran 2009 tarihinde Osmaniye Valiliğine atanmıştır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.