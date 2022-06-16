Komiser Yardımcısı olarak girdiği Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çeşitli birimlerinde çalışan Celalettin Cerrah'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Celalettin Cerrah kimdir? Celalettin Cerrah kaç yaşında, nereli? Celalettin Cerrah hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CELALETTİN CERRAH KİMDİR?

Celalettin Cerrah, (d. 13 Aralık 1953, Akşehir), Türk bürokrattır.

Celalettin Cerrah 1974 yılında Polis Akademisi'ni bitirmiştir. Komiser Yardımcısı olarak girdiği Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çeşitli birimlerinde çalışmıştır. 1989 yılında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 1990 yılında Batman İl Emniyet Müdürlüğü, 1991-1992 yıllarında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, 1992-1995 yıllarında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 1997-2000 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 2000-2001 yılları arasında Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 2001-2003 yıllarında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. 4 Mart 2003 tarihli Bakanlık Onayı ile İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Son olarak 2009-2013 tarihleri arasında Osmaniye Valiliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 3 Temmuz 2013 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Valiler Kararnamesi ile merkeze alınmıştır.

HAKKINDA YÜRÜTÜLMÜŞ SORUŞTURMA

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen yeni soruşturma kapsamında Ekim 2015'te hazırlanan iddianamede, dönemin İstanbul il emniyet müdürü Celalettin Cerrah hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasından altı yıla kadar hapis cezası talep edildi. 26 Mart 2021 tarihinde zamanaşımı sebebiyle davası düşmüştür.

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