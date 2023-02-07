Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ü TV ekranlarında seyreden seyircileri Celal Şengör'ün göz kapaklarını tutan bantın sebebini merak ettiler. Peki, Celal Şengör'ün gözüne ne oldu, neden bant var? Celal Şengör'ün gözünde neden bant yapıştırılmış?

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Celal Şengör'ün gözüne ne oldu? Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ü TV ekranlarında seyreden seyircileri Celal Şengör'ün göz kapaklarını tutan bantın sebebini merak ettiler. Peki, Celal Şengör'ün gözüne ne oldu, neden bant var? Celal Şengör'ün gözünde neden bant yapıştırılmış? Detaylar...

CELAL ŞENGÖR'ÜN GÖZÜNE NE OLDU?

Celal Şengör'ün gözüne uykusuzluktan dolayı bant taktığı düşünülmüştü. Ancak bantın Şengör'ün göz ameliyatı olduğu için yapıştırıldığı öğrenildi.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Ali Mehmet Celâl Şengör, Türk akademisyen ve jeologdur. Şengör; ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür.