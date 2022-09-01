Celal Şengör ne dedi? Celal Şengör neden gözaltına alındı? VİDEO İZLE

Savcılık, Prof. Dr. Celal Şengör'ü, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Peki, Celal Şengör ne dedi? Celal Şengör neden gözaltına alındı?

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, 23 Mayıs tarihinde Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek Bilim programında dine hakaret ettiği iddia edildi. Savcı Türkşad Kunthan Uçuk, Şengör'ü, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gelişme sonrası Celal Şengör neden gözaltına alındı ve Celal Şengör ne dedi gibi konular araştırıldı.

CELAL ŞENGÖR NE DEDİ?

Bahse konu soruşturma ise Şengör'ün 23 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında söylediği şu sözler nedeniyle başlatıldı:

"Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır'dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı."

CELAL ŞENGÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Avukat Celal Ülgen'in sosyal medya hesabından duyurduğu çağrıya göre Şengör'ün 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek ifade vermesi gerekiyor.