Türk akademisyen ve Jeolog olan Celal Şengör'ün hayatı merak konusu oldu. Katıldığı programlar ve yorumlarıyla dikkat çeken Celal Şengör'ün evli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Celal Şengör kaç dil biliyor? Celal Şengör'ün bildiği diller neler? İşte detaylar...

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Jeolog Celal Şengör, Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Celal Şengör hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Katıldığı programlar ve yorumlarıyla dikkat çeken Celal Şengör'ün kaç dil bildiği araştırılıyor. Peki, Celal Şengör kaç dil biliyor? Celal Şengör'ün bildiği diller neler? Detaylar haberimizde...

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Celal Şengör; ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Alman Jeoloji Derneği tarafından Şengör'e Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yaptı. 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesinden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığının Bilgi Çağı Ödülü'nü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalında profesörlüğe yükseldi.

Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde son dersini vererek 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılmıştı.

CELAL ŞENGÖR KAÇ DİL BİLİYOR?

Celal Şengör, ileri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bildiğini beyan etmekle birlikte; Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesini okuyabildiğini de söylemiştir.