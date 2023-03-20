Celal Şengör canlı yayında küfür mü etti, ne dedi? 20 Mart 2023 Celal Şengör Teke Tek'te ne söyledi? Teke Tek Bilim'de Celal Şengör ne söyledi?

Tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve evrim ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve Prof. Dr. Celal Şengör bugün Teke Tek Bilim'in konukları oldu. Bugünkü programda Celal Şengör canlı yayında yanlışlıkla küfür etti. Peki, Celal Şengör canlı yayında küfür mü etti, ne dedi? 20 Mart 2023 Celal Şengör Teke Tek'te ne söyledi? İşte detaylar...

Bugün Teke Tek Bilim'de Prof. Dr. Celal Şengör yanlışlıkla küfür etti. Bunun ardından vatandaşlar, Celal Şengör canlı yayında küfür mü etti, ne dedi? 20 Mart 2023 Celal Şengör Teke Tek'te ne söyledi? merak etti. İşte detaylar...

20 MART 2023 TEKE TEK BİLİM KONUKLARI KİMLER?

Bugünkü Teke Tek Bilim konukları; Emrah Safa Gürkan, Çağrı Mert Bakırcı ve Celal Şengör'dür.

CELAL ŞENGÖR CANLI YAYINDA NE DEDİ, KÜFÜR MÜ ETTİ?

20 Mart 2023 Pazartesi Teke Tek Bilim programının ilk kısmında Carl Sagan hakkında Celal Şengör yanlışlıkla "Carl Sagan'ı ...... et." açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Celal Şengör reklam arasında olduğunu düşünerek yanlışlıkla bu ifadeyi kullandı.

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Ali Mehmet Celâl Şengör (d. 24 Mart 1955, İstanbul), Türk yer bilimcidir. Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınır. Şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına etkisini ortaya koymuş ve Kimmer Kıtası adını verdiği bir şerit kıta keşfetmiştir.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu, Rus Bilimler Akademisi ve Sırp Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Alman Jeoloji Derneği tarafından Şengör'e Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesinden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığının Bilgi Çağı Ödülü'nü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalında profesörlüğe yükseldi.

Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde son dersini vererek 24 Mart 2022 tarihinde emekliye ayrılmıştır.