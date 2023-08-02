İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel kimdir? Celal Sel kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Celal Sel oluyor ve vatandaşlar tarafından Celal Sel kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Celal Sel kimdir? Yeni İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel kim? Celal Sel hayatı ve biyografisi!

Celal Sel kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Celal Sel kimdir? Ve Celal Sel kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Celal Sel kimdir? Yeni İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel kim? Celal Sel hayatı ve biyografisi!

CELAL SEL KİMDİR?

Celal Sel, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 01.10.2019 tarihinde göreve başlamıştır. Sayın İl Emniyet Müdürümüz evli ve bir çocuk babasıdır.