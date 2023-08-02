Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Celal Özcan kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Celal Özcan kimdir? Yeni Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan kaç yaşında, nereli? Celal Özcan hayatı ve biyografisi!

Celal Özcan kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Celal Özcan kimdir? Yeni Gaziantep Emniyet Müdürü Celal Özcan kaç yaşında, nereli? Celal Özcan hayatı ve biyografisi!

CELAL ÖZCAN KİMDİR?

Celal Özcan, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne atandı. 1971 yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde doğdu. 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırası ile Adana, Malatya, Gaziantep, Adana ve Ankara illerinde çeşitli rütbelerde ve değişik birimlerde görev yaptı.

Polis Başmüfettişi olarak çalışmakta iken, 06/07/2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak ilimize atanmış olup, evli ve iki çocuk babasıdır.