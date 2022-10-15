Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi kimdir? Celal Kılıçdaroğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sağlık durumu nasıl?

Biyografisi merak edilen isimlerden birisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Celal Kılıçdaroğlu (8 Nisan 1954; Ballıca, Nazımiye), Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşlerinden biridir. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle tanınmaktadır.

Celal Kılıçdaroğlu doğum tarihi : 8 Nisan 1954

Celal Kılıçdaroğlu kaç yaşında : 68 yaşında

Celal Kılıçdaroğlu nereli : Tunceli

Celal Kılıçdaroğlu, Alevi bir ailede tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın yedi çocuğunun en küçüğü olarak 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Ailenin daha önce sahip olduğu 'Karabulut' soyadı, yaşadıkları köyde herkesin aynı soyadını taşıması nedeniyle, babası tarafından 1950'lerde 'Kılıçdaroğlu' olarak değiştirildi. İlkokul ve ortaokulu Patnos'ta tamamladı. Liseyi Patnos'ta okuyorken müzik öğretmeni kendisinden önce türkü söyleyenlere güldüğü için Kılıçdaroğlu'nu dersten bıraktı. Karnesini babasına gösteren Celal Kılıçdaroğlu, bütünleme sınavına gireyim mi? diye sordu. Babası sen bilirsin deyince liseyi bırakmaya karar verdi. Çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı. Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de abisinin imar müdürü olarak çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı. Sonrasında İzmir'e giden Kılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde bekçi olarak çalışmaya başladı. Basında çıkan haberlerden dolayı bu işten çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeye ait olduğu iddia edilen bir inşaatta bekçilik yapmaya başladı. 2013'te CHP'den Buca belediye meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı.

Kişisel hayatı

Evli olan Kılıçdaroğlu'nun birer yıl arayla doğan bir kız ve erkek çocuğu vardır.

CELAL KILIÇDAROĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ağabeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle bilinen Celal Kılıçdarooğlu karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. CHP lideri, yoğun bakıma alınan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu görmek için Kocaeli'ye gitti. Kılıçdaroğlu kardeşini hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Entübeden çıkan Celal Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. ABD ziyaretini tamamlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, soluğu Kocaeli'nin Derince ilçesinde aldı. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine muhalif söylemleriyle bilinen kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu hastanede ziyaret etti. Kılıçdaroğlu hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi aldı.