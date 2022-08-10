Bugün Fox TV'de Celal ile Ceren filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Celal ile Ceren nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Celal ile Ceren konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? araştırması yapıyor. Peki, Başrollerini Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı 2013 yapımı bir Türk romantik komedi filmi Celal ile Ceren nerede çekildi? İşte detaylar...

Celal ile Ceren Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği, Şahan Gökbakar'ın senaristliğini, yapımcılığını yaptığı ve başrolde yer aldığı 2012 yılı yapımı Türk komedi filmi. Celal ile Ceren nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Celal ile Ceren konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

CELAL İLE CEREN NEREDE ÇEKİLDİ?

18 Ocak 2013'te ülke çapında gösterime giren Celal ile Ceren filminin senaryosu Şahan Gökbakar tarafından yazıldı. Film genel olarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

CELAL İLE CEREN KONUSU NEDİR?

30'lu yaşlarını süren Celal (Şahan Gökbakar), Karaköy'de babasının elektrikçi dükkânında çalışmaktadır. Sözlüsü yine 30 yaşlarında olan Ceren (Ezgi Mola) ise bir yapı marketinde çalışmaktadır. İki sevgilinin birlikteliği 6 yıla dayanmıştır ve hâlen Celal evlenme teklifinde bulunmamıştır. Celal bir arkadaşının bekârlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal yalan söyleyip Ceren'i kandırarak Aksaray'daki Rus konsomatrislerin bulunduğu partiye gider. Partide Celal'in arkadaşı büyük bir saflıkla ortamda Celal'in Rus kızlarla beraber eğlendiği video görüntülerini internete yükler. İnternette bu görüntüleri izleyen Ceren, Celal'den ayrılmak ister; onu hâlâ sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikâyet eden Celal, davet ettiği bir lokantadaki akşam yemeğinde, yalan söylemesindeki sebebin o olduğunu söyleyerek ve Ceren'i suçlayarak bir anda terk eder. Hayatının çoktan daha güllük gülistanlık olacağını sanırken Celal'in bekârlık günlerinde belalar da peşini bir türlü bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler artık yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şahan Gökbakar

Ezgi Mola

Gökçen Gökçebağ

Dilşah Demir

Zehra İçöz

Ahmet Vuran