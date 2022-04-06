Celal ile Ceren nerede çekildi? Celal ile Ceren ne zaman çıktı? Konusu nedir, oyuncuları kim?

Celal ile Ceren nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Celal ile Ceren, Togan Gökbakar'ın yönettiği yapımdır. Filmin yaratıcısı, yönetmeni ve başrolü Şahan Gökbakar, filmin prodüksiyonunun arkadaşı Deniz Ünal'ın yardımı olmadan imkansız olacağını söylemişti. Peki, Celal ile Ceren ne zaman çıktı?

CELAL İLE CEREN NEREDE ÇEKİLDİ?

18 Ocak 2013'te ülke çapında gösterime giren Celal ile Ceren filminin senaryosu Şahan Gökbakar tarafından yazıldı ve film, Togan Gökbakar tarafından yönetildi. Çekim yeri ise bilinmemekte. İkili, Recep İvedik serisinde de birlikte çalıştı. Film, Gökbakar kardeşlerin birlikte kurduğu Çamaşırhane Film adlı yapım şirketi tarafından çekildi. Recep İvedik 3'ten sonra iki seneye yakın ara veren kardeşler, Celal ile Ceren filminin hikâyesi, Şahan Gökbakar'ın yakın bir arkadaş grubundaki bir diyaloğa kulak misafiri olmasıyla doğdu.

CELAL İLE CEREN KONUSU

30'lu yaşlarını süren Celal (Şahan Gökbakar), Karaköy'de babasının elektrikçi dükkânında çalışmaktadır. Sözlüsü yine 30 yaşlarında olan Ceren (Ezgi Mola) ise bir yapı marketinde çalışmaktadır. İki sevgilinin birlikteliği 6 yıla dayanmıştır ve hâlen Celal evlenme teklifinde bulunmamıştır. Celal bir arkadaşının bekârlığa veda partisine gitmek isteyince ikili feci tartışır ve bozuşurlar. Ceren gitmesini istemese de, Celal yalan söyleyip Ceren'i kandırarak Aksaray'daki Rus konsomatrislerin bulunduğu partiye gider. Partide Celal'in arkadaşı büyük bir saflıkla ortamda Celal'in Rus kızlarla beraber eğlendiği video görüntülerini internete yükler. İnternette bu görüntüleri izleyen Ceren, Celal'den ayrılmak ister; onu hâlâ sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikâyet eden Celal, davet ettiği bir lokantadaki akşam yemeğinde, yalan söylemesindeki sebebin o olduğunu söyleyerek ve Ceren'i suçlayarak bir anda terk eder. Hayatının çoktan daha güllük gülistanlık olacağını sanırken Celal'in bekârlık günlerinde belalar da peşini bir türlü bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler artık yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

CELAL İLE CEREN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şahan Gökbakar

Ezgi Mola

Gökçen Gökçebağ

Dilşah Demir

Zehra İçöz

Ahmet Vuran

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