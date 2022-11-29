Ak Parti Düzce İl Koordinatörü olan Celal Erdoğan'ın hayatını kaybettiği haberinin üzerine vatandaşlar Celal Erdoğan kimdir? Celal Erdoğan kaç yaşında, nereli? Celal Erdoğan neden, ne zaman öldü? sorularını merak etti. Sevenlerine üzen haberin ardından sorulan Celal Erdoğan neden, ne zaman öldü? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

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CELAL ERDOĞAN KİMDİR?

1971 yılında Rize- Guneysu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Uçak mühendisliği bölümünü 1993 yılında bitirdi. Vatani görevini yedek subay olarak II. Hava İkmal Bakım Merkezi - Kayseri'de tamamladı. İş hayatına Otomotiv yan sanayii'nde başladı. 1998 – 2004 yılları arasında Doğuş Otomotiv`de Satış Sonrası Hizmetlerde çalıştı. 2004 sonrası inşaat sektöründe Harita, İmar, İnşaat (yap-sat) faaliyetleri yürüten şirketi kurdu ve devam ettirmekte.

Birçok dernek ve kuruluşta kurucu ve üye olarak sosyal hayatın içinde oldu.. Siyasete ilk defa AK Parti'de Ümraniye İlçesi Çekmeköy Beldesi kurucusu ve belde başkan yardımcısı olarak başladı. 1.ve 2. Olağan Kongre dönemlerinde Ümraniye ilçe yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve 3 seçim boyunca SKM Başkanlığı görevlerini yürüttü. 3. Olağan Kongre ile Ümraniye ilçesi İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 4.ve 5. Olağan Kongreleri ile İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve halen bu görevi sürdürmekte. Evli ve 3 erkek çocuğu babası. İngilizce biliyor.

CELAL ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Celal Erdoğan'ın vefat haberini şöyle duyurdu;

"AK Parti Düzce İl Koordinatörü, kıymetli dava arkadaşımız Celal Erdoğan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah"

