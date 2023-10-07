Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Celal Büyük kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Celal Büyük kimdir? Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük hayatı ve biyografisi!

CELAL BÜYÜK KİMDİR?

1974 yılında Erzurum Oltu İlçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Zonguldak'ta Lise tahsilini ise Oltu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip olarak çalışmaya başladı. Bu esnada Ankara Hac-ı Bayram Camii İmamı Abdülkadir Şehitoğlu hoca efendiden talim ve makam dersleri aldı. Sırasıyla Ankara Haymana, Ankara Altındağ ve Bursa Osmangazi İlçelerinde İmam-Hatiplik yaptı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdi. 2005 yılında İstanbul Haseki Eğitim merkezini başarıyla tamamlayarak Denizli Honaz ilçesine vaiz olarak atandı. Ayrıca bu dönemde Marmara Üniversitesinde Din Eğitimi alanında Yüksek lisansını tamamladı. 2006-2009 yıllarında Erzurum Horasan, 2009-2013 yılları arası Erzurum Tortum İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Ardından 18.12.2013 tarihinde Erzurum İl Müftü Yardımcılığına atanarak 12.02.2015 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl Erzurum İl Müftülüğüne vekalet etti. 2016-2019 yıllarında Adana Yüreğir İlçe Müftülüğü, 2019-2022 yılları arası İstanbul Bağcılar İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu.

Çalıştığı dönemlerde farklı gazetelerde köşe yazarlığının yanında ulusal yayın yapan Kardelen Tv'de yaklaşık 4 yıl program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmıştır. Hocamız halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Eğitimi alanında Doktora çalışmasına devam etmektedir. Celal Büyük evli ve iki çocuk babasıdır.