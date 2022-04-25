Celal Al kimdir merak ediliyor. ABD New York'ta Türkiye konsolosluğu önünde eylem yapan Ermenilerin eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren Celal Al "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle Ermenilere karşı tek başına net bir tavır sergiledi. Bunun ardından Celal Al kimdir merak edildi. Peki, Celal Al kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Celal Al'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Celal Al'ın hayatı ve biyografisi! Celal Al evli mi? Ayrıntılar sizlerle...

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al 1982 Artvin doğumludur. Oyunculuk eğitimi gören Celal Al 2012 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu'da rol almaya başladı. En büyük çıkışını TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile yakalayan Celal Al bu dizide Abdurrahman Alp karakterini canlandırdır. 1.85 boyunda olan Celal Al'ın ilk filmi 2012 yılında yayınlanan Fetih 1453 filmidir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Celal Al'ın İnstagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunmaktadır. Ünlü oyuncunun Twitter'da ise 68 bin takipçisi vardır.

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