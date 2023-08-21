A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Merak edilenler arasında ise Çekya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? soruları aratıldı.

Kadın voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi yakından takip ediliyor. Heyecanla takip edilen turnuvada merak edilenler arasında ise Türkiye - Çekya voleybol maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğu araştırıldı. Çekya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

ÇEKYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Çekya karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

ÇEKYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenun Sultanları, gruptaki üçüncü maçında 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.